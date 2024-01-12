Снег и до -8°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 января

В Киеве и Киевской области в субботу, 13 января, облачно, снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 13 января по Киевщине. Облачно, снег, на дорогах гололедица. Температура по области ночью 10-15°С, днем 3-8°С мороза; в Киеве ночью 10-12°С, днем 5-7°С мороза", – говорится в сообщении.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 13 января в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег. С наибольшей силой он пройдет утром и в течение дня будет постепенно слабеть.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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