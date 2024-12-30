Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве 30 декабря: что известно

В Киеве в понедельник, 30 декабря, в ближайшее время с сохранением до конца суток ожидается туман. Видимость на дорогах города – 200-500 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В ближайший час с сохранением до конца суток 30 декабря туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе КГГА, специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 30 декабря, облачно, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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