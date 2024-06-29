Символизирует самое большое желание всех украинцев: в Киеве создали новый цветник. Фото

В Соломенском районе Киева коммунальщики создали цветник, символизирующий наибольшее желание всех украинцев – мирное небо над нашей страной. Увидеть его можно в парке Отрадный.

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Об этом сообщили в пресс-службе Соломенской РГА. Композиция расположена на берегу водоема.

"Самое большое желание всех украинцев – мирное небо над Украиной. Именно это желание символизирует цветник в парке "Отрадный", где изображены украинское полотенце, голуби – символы мира и любви, летящие к теплому солнцу. Так мы изобразили стремление украинцев, чтобы скорее наступила победа и все жили под мирным небом, где ярко светит солнце", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в РАД, полотенце "вышитое" собственно выращенными цветами, среди которых альтернатера, бегония, сеткреазия, агератум, тагетис.

"Всегда благодарим наших защитников и защитниц за каждый новый день, за возможность жить и работать", - добавили в райгосадминистрации.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 24 мая, сообщил об открытии моста-волны. Он соединил парк Наташа и остров Оболонский.

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