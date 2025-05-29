Шевроны солдат КНДР и особая карта: штурмовики передали в музей Второй мировой войны в Киеве ценные трофеи, добытые в боях. Фото

Бойцы 225 штурмового полка Вооруженных сил Украины передали в музей Второй мировой войны в Киеве трофеи, добытые в бою. В частности, личные вещи военных РФ и Северной Кореи.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Через несколько месяцев они станут доступными для осмотра.

Трофеи были добыты в боях на Харьковщине, Донбассе и Курщине. Среди переданного – личные шевроны, оружие и экипировка войск врага. Также есть карта Суджанского района, которую получили штурмовики в первый день наступления на Суджу в прошлом году. С ее помощью тогда удалось продвинуться на 30 км в глубину РФ. Также есть обломки российских БПЛА и дронов, которые сбили бойцы полка.

"Эти все вещи были добыты в бою с нашими противниками. Среди них есть уникальные – шевроны северных корейцев, карты и оружие лучших войск России", – рассказал командир полка Олег Ширяев.

Вещи будут частью экспозиции музея, посвященной российско-украинской войне. Сейчас их поместят в фонды для описания, а через несколько месяцев они станут доступными для осмотра.

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