Проект несколько изменили: архитектор показал, как будет выглядеть мост-волна на Оболони в Киеве. Фото

Автор моста-волны, который соединит остров Оболонский и парк "Наталка" в Киеве, опубликовал новые рендеры путепровода. По его словам, проект скорректирован.

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Об этом сообщило издание Хмарочос. Планируется, что к концу года все работы будут завершены.

Так, в столице продолжают строительство нового пешеходного моста, соединяющего остров Оболонский и парк "Наталка". Специалисты уже начали устанавливать конструкции в виде волн.

Хотя путепровод еще находится в процессе строительства, но уже видны отличия от обнародованных ранее визуализаций. Проект разрабатывала команда архитекторов под руководством Андрея Миргородского. Он сообщил, что объект будет иметь несколько иной вид и опубликовал новые рендеры.

По его словам, реализация зависела "от развития технологий, профессионализма инженеров и бюджета строительства".

"Да мы всегда ищем оптимальный путь", – добавил Миргородский.

В то же время архитектор подчеркнул, что главное в проекте Оболонского моста то, что его конструкция изготовлена из металла Азовстали.

"Все конструкции этого моста изготовлены до войны. Металл был вывезен за несколько дней до бомбардировки и оккупации города", – резюмировал Миргородский.

Следует отметить, что работы ведутся как со стороны острова, так и набережной. Для отдыха посетителей на Оболонском острове создадут все необходимые условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве через несколько месяцев планируют открыть движение транспорта по Подольскому мостовому переходу. Это станет возможным в случае отсутствия форс-мажорных ситуаций.

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