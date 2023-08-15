Проект несколько изменили: архитектор показал, как будет выглядеть мост-волна на Оболони в Киеве. Фото
Автор моста-волны, который соединит остров Оболонский и парк "Наталка" в Киеве, опубликовал новые рендеры путепровода. По его словам, проект скорректирован.
Об этом сообщило издание Хмарочос. Планируется, что к концу года все работы будут завершены.
Так, в столице продолжают строительство нового пешеходного моста, соединяющего остров Оболонский и парк "Наталка". Специалисты уже начали устанавливать конструкции в виде волн.
Хотя путепровод еще находится в процессе строительства, но уже видны отличия от обнародованных ранее визуализаций. Проект разрабатывала команда архитекторов под руководством Андрея Миргородского. Он сообщил, что объект будет иметь несколько иной вид и опубликовал новые рендеры.
По его словам, реализация зависела "от развития технологий, профессионализма инженеров и бюджета строительства".
"Да мы всегда ищем оптимальный путь", – добавил Миргородский.
В то же время архитектор подчеркнул, что главное в проекте Оболонского моста то, что его конструкция изготовлена из металла Азовстали.
"Все конструкции этого моста изготовлены до войны. Металл был вывезен за несколько дней до бомбардировки и оккупации города", – резюмировал Миргородский.
Следует отметить, что работы ведутся как со стороны острова, так и набережной. Для отдыха посетителей на Оболонском острове создадут все необходимые условия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве через несколько месяцев планируют открыть движение транспорта по Подольскому мостовому переходу. Это станет возможным в случае отсутствия форс-мажорных ситуаций.
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