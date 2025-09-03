Повреждены дом, детсад и авто: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на среду, 3 сентября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Продолжаем ликвидировать последствия комбинированной массированной вражеской атаки на Киевщину. Воздушная тревога продолжалась всю ночь. Дольше всего в Вышгородском районе – почти 13 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что в Вышгороде в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание между многоквартирными жилыми домами. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждено остекление 28 квартир, один автомобиль. Еще одна машина полностью выгорела.

Также повреждено остекление детского сада. Оперативные службы фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки. В КОВА добавили, что охотникам из проекта "Чистое небо" этой ночью удалось перехватить на границе области почти 70 вражеских дронов.

Что предшествовало

Со второй половины дня вторника, 2 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, по областям распространялась тревога из-за угрозы ударных БПЛА. По состоянию на вечер над нашей страной было зафиксировано более 100 вражеских дронов, а незадолго до полуночи стало известно, что РФ подняла в воздух свою стратегическую авиацию. Россияне атаковали Украину ракетами из нее, а также "Калибрами".

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину атаками. В ночь на 3 сентября и под утро силами противовоздушной обороны была уничтожена 451 цель.