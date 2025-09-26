Под Киевом мужчина во время конфликта устроил стрельбу в ресторане. Подробности и фото

В Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к совершению хулиганских действий. Злоумышленник устроил стрельбу в одном из заведений отдыха города.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о стрельбе в одном из заведений отдыха в Броварах Киевской области

"Прибыв на место происшествия полицейские установили, что между фигурантом и посетителем заведения произошел словесный конфликт. Нарушитель совершил не менее семи выстрелов в воздух из оружия и нанес несколько ударов гражданину", – уточнили в пресс-службе

Правоохранители задержали злоумышленника – им оказался 24-летний местный житель. Оружие изъято. По факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

