Плен – этот ад: в Киеве устроили акцию в поддержку пленных Free Azov

В Киеве в воскресенье, 26 мая, прошла акция в поддержку пленных бойцов Азовстали и украинских военных. В этот раз она состоялась на левом берегу столицы, возле метро Осокорки.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Родственники пленных и другие неравнодушные украинцы, несмотря на жару, вышли на улицы и в очередной раз требовали освобождения защитников, в том числе бойцов Азовстали, которые находятся в плену.

Украинцы с плакатами расположились вдоль проезжей части. Они призвали проезжающих мимо водителей сигналить в поддержку акции.

В руках они держали плакаты с надписями: "Безразличие убивает тех, кто боролся за тебя", Волю героям Мариуполя", "Free hearts jo steel", "Free Azov", "Ты свободен, а они нет, будь их голосом", "Посигналь за Азовсталь", "Помни о погибших, говори за живых, кричи о пленных".

Ранее сообщалось, что игроки донецкого футбольного клуба "Шахтер" прибыли на матч в Житомире, демонстрируя свою поддержку сотням защитников Мариуполя, которые уже два года находятся в российском плену.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия держит в неволе 403 украинских женщин, среди которых много гражданских, незаконно захваченных оккупантами в плен. Их содержание в неволе не отвечает Женевской конвенции об обращении с военнопленными.