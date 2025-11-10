Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Заброднего. Фото

В вечность отошел военный из Фастова Киевской области Александр Забродный. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 5 ноября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Что известно о защитнике Украины

"Фастовская община в скорби. Отошел в вечность Защитник, военнослужащий Александр Забродный", – говорится в сообщении.

Воин родился 15 июня 1974 года в селе Мощеное на Кировоградщине, где и окончил школу. В 1994 году Защитник создал собственную семью с любимой Светланой, со временем семья пополнилась двумя сыновьями – Александром и Олегом. В 2003 году семья переехала в село Ковалевка, где Александр Забродный работал трактористом, а уже 2005 году переехали в Фастов. В гражданской жизни Александр также работал на различных предприятиях.

С 2015 по 2016 годы Герой находился в зоне АТО. В 2022 году, с началом полномасштабного вторжения, мужчина стал на защиту Украины. Проходил службу в 5-ОШБр, имел звание младшего сержанта, в 2023 году получил звание сержанта. Имел позывной "Старый".

Александр Викторович был надежной опорой для своих побратимов. Добросовестно выполнял приказы командиров, был добрым и отзывчивым человеком, всегда спешил на помощь другим, его уважали и любили в каждом коллективе, где бы он ни работал.

"К сожалению, 5 ноября 2025 года сердце защитника остановилось. В скорби остались жена Светлана, сыновья Александр и Олег, невестка Екатерина, внучка Кристина, сестра Галина с семьей, сваты Галина и Виталий с семьей, а также друзья, коллеги, собратья", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!