Они положили жизнь за будущее Украины: Кличко – о Героях Небесной Сотни

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память Героев Небесной Сотни. По его словам, 11 лет назад неравнодушные украинцы вышли, потому что не могли молча смотреть, как воруют их страну.

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Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. 20 февраля мы вспоминаем о событиях 2014 года, которые произошли в центре столицы.

"Одиннадцать лет назад украинцы вышли на Майдан, потому что не могли молча смотреть, как воруют их страну. Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни, уложивших жизнь за будущее Украины. Безоружные, кто со щитом, кто со строительной каской. Когда раздались первые выстрелы, они не отступили", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что сегодня борьба украинцев в демократическое будущее продолжается. Недалеко от Аллеи Героев Небесной Сотни из портретов среди желто-синих флажков, на Майдане Незалежности, "на нас смотрят сотни тех, кто не дал отнять нашу свободу и независимость".

"Герои Небесной Сотни показали, как объединяться перед лицом опасности, помогать друг другу, держать строй. Враг думал, что сможет нас сломить. И пытается это сделать сейчас. Да мы боремся! И сможем отстоять свою свободу и государственность только все вместе, только объединив все усилия! Слава Украине и ее Героям!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева в четверг, 20 февраля, чтят память Героев Небесной Сотни. На улице Институтской украинцы начали приносить цветы к портретам погибших на Майдане Незалежности зимой 2014 года.

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