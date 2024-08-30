Объект европейского уровня: Кличко на Оболони открыло полноценное движение на новом путепроводе. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 30 августа, открыл движение по заездам и заездам на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Эта развязка увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. При строительстве объекта были учтены все требования по инклюзивности.

"Сегодня открыли движение по заездам и заездам на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Проезд по сводному путепроводу, напомню, был возможен с мая. Сегодня автотранспорт и троллейбусы движутся уже полноценной новой развязкой. Какое мы обещали завершить к осени и сделали это!", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра, на объекте обустроили 5-пролетную эстакаду, съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, перевели инженерные сети. Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Вскоре завершат все работы по благоустройству территории.

"Эта развязка увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони. Также улучшит безопасность движения и экологическую ситуацию. То есть мы создали еще один объект европейского уровня", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, Киевский городской голова добавил, что также идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской и местных проездов. Специалисты устраивают дорожное полотно, обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения, обновляют инженерные сети.

Также завершили работы по асфальтированию и сегодня открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом – участком Большой кольцевой – от Жулянского путепровода до поворота в Вишневое. Ее протяженность свыше 1,5 км. Их там начали в сентябре 2023 года. Движение для транспорта уже открываем. Благоустройство территории рядом завершим вскоре

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская". Рабочие начали засыпать котлован грунтом.

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