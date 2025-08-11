Новый штамм COVID-19: в Киеве зафиксировали увеличение количества госпитализированных больных. Видео

В Киеве специалисты зафиксировали увеличение количества госпитализированных граждан, которые больны новым штаммом COVID-19. Среди них есть и люди в тяжелом состоянии.

Об этом в сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает телеканал Киев24. Среди пациентов столичных больниц – несовершеннолетние.

Что известно

"Мы констатируем то, что увеличивается количество госпитализированных – в частности, количество среди них в тяжелом состоянии (больных новым штаммом COVID-19. – Ред.). Если мы говорим о стационарном лечении, то безусловно в нем нуждаются только те пациенты, которые надзираются врачебным наблюдением в течение суток. И соответственно они кислородозависимые", – рассказала Гинзбург.

По ее словам, перед сентябрем происходит сезонный всплеск заболевания. Кроме того, украинцы не придерживаются элементарных средств безопасности. Гинзбург советует каждому самостоятельно позаботиться о своей защите. И пользоваться масками в местах большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Что известно о болезни

COVID-19 – инфекционная болезнь, которая впервые обнаружена у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 года была неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

