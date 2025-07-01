Новые коммуникации и современные остановки: Виталий Кличко проверил, как ремонтируют улицу Оросительную в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет капитальный ремонт улицы Оросительной в Дарницком районе. В частности, дорожники уже установили новую сеть дождевой канализации и опоры освещения с энергосберегающими LED-светильниками.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Работы планируют завершить до конца лета.

"Проверил, как идет капитальный ремонт ул. Оросительной в Дарницком районе, которую построили в 1972 году. Последний раз капремонт там делали в 1989-м. Работы на объекте начали в конце марта. Протяженность участка составляет более 1 км", – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что дорожники установили новую сеть дождевой канализации, основу и нижние слои дорожного покрытия, частично обустроили тротуары из фигурных элементов мощения. Установили опоры освещения с энергосберегающими LED-светильниками. Сейчас специалисты устраивают и повышенный наземный переход, а на местах ожидания общественного транспорта установят современные павильоны.

Вдоль улицы обустроят парковочные площадки с отдельно выделенными паркоместами для людей с инвалидностью. Также для их беспрепятственного передвижения по улице на подходах к пешеходным переходам понизят бортовой камень, устроят тактильную навигацию.

"Работы по капремонту ул. Оросительной планируем завершить до конца августа", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет масштабное обновление на улице Глубочицкой в Подольском районе. В частности, дорожники уже завершили асфальтирование первого участка – от улицы Нижний Вал до Кудрявского спуска.

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