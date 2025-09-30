Начался эпидемический сезон: в Киеве за неделю зарегистрировали более 7,9 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ

В Украине начался эпидемический сезон. В Киеве зарегистрировано 7905 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19.

Видео дня

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", передает пресс-служба КГГА. Дети составляют 64,3% от общего количества больных.

Что известно

"В Украине начался эпидемический сезон. В Киеве зарегистрировано 7 905 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 66,5%. Сейчас этот показатель составляет 267,8. В целом в столице по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 4% за счет как детского, так и взрослого населения. Так, случаев заболевания у детей выявлено 5085 против 5124 за прошлую неделю (снижение на 0,8%). Заболеваемость среди взрослых изменилась с 3107 на 2820 (снижение на 9,2%)", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, дети составляют 64,3% от общего количества больных, на предыдущей неделе – 62,3%. Заболеваемость среди школьников выросла на 9,5%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 2842 случая.

По сравнению с предыдущей неделей снизилось количество госпитализированных лиц среди больных гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 127 человек, в том числе 96 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на прошлой неделе коронавирус обнаружили у 567 человек. Согласно информации медиков, в городе вторую неделю подряд зафиксировали уменьшение количества новых больных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!