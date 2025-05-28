На Киевщине в водоеме обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии и фото

В Белой Церкви Киевской области в местном водоеме обнаружили утопленника. Чтобы доставить тело погибшего на берег, на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

"Спасатели напоминают: вода -– не шутка! 27 мая в 11:34 в Белой Церкви в местном водоеме заметили человека без признаков жизни. На место сразу выехали спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь. Тело мужчины достали из воды", – рассказали в ГСЧС.

Тело погибшего передали правоохранителям, причину его смерти и его личность сейчас устанавливают.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области во время отдыха на воде погибла 15-летняя девочка. Вместе с подругами она купалась в реке Рось, но в какой-то момент исчезла под водой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области в одном из водоемов утонул мужчина. Чтобы достать тело погибшего, на место вызвали спасателей.

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