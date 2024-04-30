Кличко вместе с послом Японии открыли обновленный сад камней: где увидеть красоту. Фото

В Деснянском районе Киева во вторник, 30 апреля, мэр столицы Виталий Кличко вместе с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори открыли обновленный сад камней. Он расположен в парке Киото.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Также на этой локации высажена одна из самых больших в Европе аллея сакур.

"Сегодня вместе с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори открыли еще один прекрасный уголок в столичном парке Киото – обновленный сад камней. Инициатором проекта стало посольство Японии в Украине. Реализовали его также при поддержке компании JTI, с участием украинско-японского Центра и неравнодушных к японской культуре граждан", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что парк Киото – один из первых парков, который после 2014 года привели в порядок. Его знают не только в столице, но и во многих странах, потому что здесь высажена одна из самых больших в Европе аллея сакур.

"Столичная власть делает все, чтобы таких зон для отдыха было больше. Из-за войны у многих людей эмоциональное истощение. И такие зеленые уголки помогают киевлянам отдохнуть и ощутить духовное спокойствие. Этот проект направлен и на углубление знаний киевлян и гостей столицы о дружественных странах и городах. Более 50 лет назад Киев и Киото стали городами-побратимами. Уверен, что вместе с японскими друзьями мы сможем добиться успехов в разных сферах развития Киева", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в начале апреля начали цвести сакуры и магнолии. Чтобы увидеть фотографии красоты, перейдите по ссылке.

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