Кличко показал, как восстановили поврежденный вражеской атакой дом на улице Дзюбы в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел отремонтированный жилой дом на улице Ивана Дзюбы, который был поврежден в результате российской атаки в январе 2024 года. Специалисты восстановили межэтажные перекрытия, перегородки и кровлю.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. В общей сложности столица выделила из бюджета более 900 млн грн на восстановление 36 наиболее поврежденных домов.

"Осмотрел восстановленный дом на улице Ивана Дзюбы в Святошинском районе, который получил повреждения вследствие вражеской атаки в январе 2024 года. Капремонт за счет городского бюджета был завершен в апреле. Общался с жителями, которые начали заселяться в восстановленное жилье", – рассказал Кличко.

По словам мэра, в доме были демонтированы поврежденные строительные конструкции. Кроме того, специалисты восстановили межэтажные перекрытия, стены, перегородки, балконные плиты, кровлю, окна, двери. Наладили работу внутренних инженерных сетей. Обустроили 9 наиболее поврежденных квартир и места общего пользования и сделали благоустройство территории рядом.

Глава КГГА подчеркнул, что восстановление поврежденных в результате вражеских обстрелов домов – в приоритетах города.

"Поэтому, не дожидаясь помощи от государства, выделяем средства из бюджета столицы, привлекаем специалистов и оперативно восстанавливаем дома. Киев выделил из бюджета более 900 млн грн на восстановление 36 наиболее поврежденных домов. Уже капитально отремонтировали 23 жилых дома. И продолжается восстановление еще 13", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, от жителей Святошинского района, жилье которых пока непригодно для проживания в результате вражеской атаки на Киев 24 апреля, поступило 61 заявление о материальной помощи. Из них почти 50 получили деньги.

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