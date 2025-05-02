Выплата помощи жильцам поврежденных домов на Святошине: Кличко рассказал, сколько киевлян уже получило средства

От жителей Святошинского района, жилье которых пока непригодно для проживания в результате вражеской атаки на Киев 24 апреля, поступило 61 заявление о материальной помощи. Из них около 50 получили деньги.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. На этой локации идет инструментальное обследование 14 домов для их восстановления.

"61 заявление на получение материальной помощи поступило от жителей Святошинского района, жилье которых пока непригодно для проживания в результате вражеской атаки на Киев 24 апреля. Речь идет о выплатах по 40 тысяч гривен пособия – в расчете на 2 месяца на аренду жилья. 48 человек уже получили эту помощь. Также заявления в штаб еще поступают", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что городские власти уже готовят изменения в программу "Забота", чтобы оплачивать аренду пострадавшим жителям, пока столица восстанавливает их жилье. А более 320 человек, квартиры которых 24 апреля пострадали меньше, уже получили от города по 10 тысяч гривен материальной помощи, которую город выплачивает в таких случаях с 2022 года.

"В общей сложности за это время столица уже выплатила 170 млн единовременной помощи пострадавшим жителям", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

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