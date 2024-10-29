Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как работает модернизированная территориальная автоматизированная система оповещения. Она установлена на левом берегу столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского головы. Она сможет временно работать без электроснабжения благодаря резервному оборудованию.

"В Киеве приступили к эксплуатации новых современных объектов территориальной автоматизированной системы оповещения – на левом берегу столицы. И сегодня мы осмотрели один из элементов такой системы – новый громкоговоритель. Во время проектирования проводились исследования в каждом районе столицы, чтобы определить точки в плотной застройке, где сигналы лучше слышат все жители микрорайона. Создали карту расположения этих громкоговорителей и спецоборудования. В качестве образца взяты системы, работающие в США, Германии и Польше", – рассказал Кличко.

По словам мэра, модернизация существующей системы оповещения предполагает использование современных информационных и телекоммуникационных технологий. Новая – сможет работать около недели без электроснабжения благодаря своему резервному оборудованию. И даже в условиях отключения всех операторов связи она будет выполнять свои функции, ведь будет руководствоваться автономно.

"Новая территориальная автоматизированная система оповещения (ТАСО), кроме сигнала "Внимание всем", позволяет выполнить адресное (индивидуальное на каждый громкоговоритель) оповещение населения в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития", – уточнил Кличко.

Он также отметил, что такая гибкая работа позволяет в короткие сроки обеспечить организацию выполнения необходимых действий населением. Индивидуально по каждому микрорайону (зоне) оптимальным способом – это обеспечивает минимизацию возможных последствий от той или иной чрезвычайной ситуации.

Для оптимального размещения громкоговорителей была создана трехмерная модель города с учетом высотности зданий и рельефа местности. С помощью немецкого специализированного программного обеспечения специалисты сочли распространение сигналов оповещения в масштабе всего Киева.

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