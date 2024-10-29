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Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
1,0 т.
Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как работает модернизированная территориальная автоматизированная система оповещения. Она установлена на левом берегу столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского головы. Она сможет временно работать без электроснабжения благодаря резервному оборудованию.

"В Киеве приступили к эксплуатации новых современных объектов территориальной автоматизированной системы оповещения – на левом берегу столицы. И сегодня мы осмотрели один из элементов такой системы – новый громкоговоритель. Во время проектирования проводились исследования в каждом районе столицы, чтобы определить точки в плотной застройке, где сигналы лучше слышат все жители микрорайона. Создали карту расположения этих громкоговорителей и спецоборудования. В качестве образца взяты системы, работающие в США, Германии и Польше", – рассказал Кличко.

Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото
Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото
Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото

По словам мэра, модернизация существующей системы оповещения предполагает использование современных информационных и телекоммуникационных технологий. Новая – сможет работать около недели без электроснабжения благодаря своему резервному оборудованию. И даже в условиях отключения всех операторов связи она будет выполнять свои функции, ведь будет руководствоваться автономно.

Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото
Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото
Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото

"Новая территориальная автоматизированная система оповещения (ТАСО), кроме сигнала "Внимание всем", позволяет выполнить адресное (индивидуальное на каждый громкоговоритель) оповещение населения в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития", – уточнил Кличко.

Он также отметил, что такая гибкая работа позволяет в короткие сроки обеспечить организацию выполнения необходимых действий населением. Индивидуально по каждому микрорайону (зоне) оптимальным способом – это обеспечивает минимизацию возможных последствий от той или иной чрезвычайной ситуации.

Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото
Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото
Кличко показал, как работает модернизированная система оповещения тревоги в Киеве. Фото

Для оптимального размещения громкоговорителей была создана трехмерная модель города с учетом высотности зданий и рельефа местности. С помощью немецкого специализированного программного обеспечения специалисты сочли распространение сигналов оповещения в масштабе всего Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева обустроили укрытие для людей с инвалидностью. Оно расположено в жилом доме и отвечает требованиям инклюзивности.

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