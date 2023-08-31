Киевсовет отметил наградами 30 военнослужащих, защищающих Украину, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевского городского совета наградил военных, защищающих сегодня независимость и свободу Украины. Всего награды от Киева присуждены 30 защитникам нашего государства.

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Об этом глава Киевской городской государственной администрации сообщил в своем Telegram-канале. Депутаты Киевсовета почтили память погибших украинских воинов минутой молчания.

"Сегодня Киевсовет отметил наградами военных, которые защищают независимость и волю Украины. Самым высоким отличием столицы – "Знаком пошани" посмертно наградили погибшего на фронте депутата Киевсовета Сергея Ильницкого. Награду получил его сын – тоже военный", – рассказал Кличко.

Мэр столицы уточнил, что всего награды от Киева присуждены 30 защитникам Украины.

Кроме "Знака пошани" погибшему Сергею Ильницкому, 20 военным присуждены медали "Честь. Слава. Государство" и 9 – "При содействии обороне Киева". Из них посмертно наградами отметили 7 военнослужащих, уложивших жизнь за независимость и свободу Украины.

"Мы благодарим каждого воина, каждого Защитника и Защитницу, которые в тяжелых боях защищают нашу землю и возвращают оккупированные врагом территории. И помним наших павших Героев", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, столица продолжает выделять средства из городского бюджета в помощь украинским защитникам. В прошлом году Киев выделил более 850 миллионов гривен. На этот год помощь увеличили до 5 миллиардов гривен.

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