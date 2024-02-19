Киев сковали пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в понедельник, 19 февраля, утром возникло несколько крупных пробок. В частности, движение сильно затруднено на проспекте Степана Бандеры в сторону Почайны, а также Броварском проспекте из-за ремонтных работ.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут

Так, серьезные проблемы с движением транспорта наблюдаются на проспектах Романа Шухевича и Степана Бандеры (ремонтные работы), Владимира Ивасюка (в сторону Подола – ДТП на улице Набережно-Рыбельской), Броварском проспектах (ремонтные работы), Освободителей, а также Соборности и на мосту Патона в сторону правого берега столицы.

Пробки наблюдаются на Берестейском проспекте (ДТП в район одноименной станции метро) в сторону центра Киева, а также на этой же улице на участке дороги от метро "Политехнический институт" до Бессарабского рынка.

Кроме того, "тянутся" автомобили на Академика Глушкова и Голосеевском проспектах, улице Васильковской, в центре столицы, а также на разных участках Кольцевой дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области автомобиль Mercedes-Benz на скорости протаранил дерево. По словам водителя легковушки, ДТП произошло из-за того, что он заснул за рулем.

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