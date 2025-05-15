Киев будет выплачивать помощь пострадавшим от повреждения или разрушения жилья: о каких суммах идет речь

Киев будет выплачивать пострадавшим от повреждения или разрушения жилья 40 тысяч грн единовременно и 20 тысяч грн ежемесячно. Соответствующее решение, которое инициировал мэр столицы Виталий Кличко, утвердил Киевсовет.

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Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА, передает пресс-служба ведомства. Ежемесячная помощь будет предоставляться на срок до 12 месяцев.

"По инициативе мэра Киева Виталия Кличко, Киевский городской совет утвердил новые меры социальной поддержки столичных жителей. Кроме 10 тысяч разовой помощи горожанам, дома которых пострадали от вражеских атак, Киев дополнительно будет предоставлять средства тем, кто будет нуждаться во временной аренде жилья на время восстановления поврежденного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно принятым изменениям в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025-2027 годы предусмотрены следующие виды помощи:

выплата единовременной адресной материальной помощи в размере 40 тысяч грн для киевлян, нуждающихся в срочном временном отселении из-за повреждения или разрушения жилья;

выплата ежемесячной адресной материальной помощи в размере 20 тысяч грн (на срок до 12 месяцев) для киевлян, которые вынуждены временно отселиться из-за невозможности долговременного проживания в поврежденном или разрушенном доме.

В КГГА добавили, что ежемесячная помощь будет предоставляться на срок до 12 месяцев до восстановления жилья за счет городского бюджета или получения государственного сертификата "еВідновлення".

Чтобы получить средства, обращаться жителям столицы с заявлениями в Департамент социальной и ветеранской политики не нужно. Соответствующие списки предоставят районные в городе Киеве государственные администрации. Выплаты начнут после утверждения соответствующего Порядка, о чем будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко, показал как отремонтировали жилой дом на улице Ивана Дзюбы, который был поврежден в результате российской атаки в январе 2024 года. Специалисты, в частности, восстановили межэтажные перекрытия, перегородки и кровлю.