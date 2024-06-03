Гроза, град и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 4 июня

В Киеве и Киевской области во вторник, 4 июня, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 4 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 25-27°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевщине и столице. 4 июня днем гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с.

Напомним, согласно информации портала Sinoptik, 4 июня в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет еще сильнее.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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