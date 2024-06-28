Фонтанчик и интерактивные качели: в зоопарке Киева в новый вольер переселили спасенных экзотических птиц. Фото и видео

В Киевском зоопарке в специальный вольер переселили спасенных экзотических птиц. Для них созданы все необходимые условия, в частности, есть фонтанчик, игрушки и интерактивные качели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Продолжаем создавать комфортные условия для постоянных и спасенных животных. На этой неделе новый дом получила пестрая группа в составе двух фазанов, двух китайских попугаев и двух попугаев королевских. Почти всех этих птиц нам передали волонтеры. После лечения и реабилитации мы переходим к следующему этапу – социализации", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Киевзоо, для птиц созданы особые условия, приближенные к природным. Это авиарий площадью 30 квадратных метров и высотой почти 5 метров, устлан речным песком и усеян специальным разнотравьем для птиц.

Здесь есть дупла для попугаев и домики для фазанов, навесики от непогоды, вязанки прутиков для тренировки клювов, разнообразные кормушки и поилки, ветки деревьев и присады. А для развлечений и досуга в новом доме установлены интерактивные качели, фонтанчик, песочница, гравийная насыпь и деревянные игрушки.

"Найти новый авиарий можно в яблоневом саду Киевзоо. Приходите увидеть!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в природный вольер переселили троих спасенных из Сумщины птиц нанду. Для их комфорта создана каменистая гряда с водопадом и навес от непогоды с соломенными матрасиками.

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