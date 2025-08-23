Это символ нашей силы: Кличко поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Государственного флага Украины. Он подчеркнуло именно желто-голубой флаг является символом нашей силы.

Об этом городской голова написал в своем Telegram-канале. Этот праздник ежегодно отмечают 23 августа.

Что известно

"Государственный флаг Украины торжественно подняли сегодня возле Киевской мэрии. С военными, депутатами городского совета, представителями общины. Украина продолжает сражаться за свою независимость. Наш флаг – это символ государственности, нашей силы. Это – оберег, с которым украинские воины идут в бой. Государственный флаг мы торжественно поднимаем в честь наших защитников, в честь стойкости украинцев. С ним отдаем дань уважения павшим Героям", – написал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул – Украина показала, что не отступится в кровавой борьбе за свою свободу, свою землю и свое европейское будущее.

"С Днем Государственного флага! Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Что предшествовало

Ежегодно 23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Сине-желтый флаг является одним из главных символов государственности и объединяет украинцев в разных уголках мира. В этот день мы вспоминаем историю нашего флага, его значение и поздравляем друг друга с важной для страны датой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в честь Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины переодели скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Один из мальчиков, одетый в военную форму, держит в руках знамя.

