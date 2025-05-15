Есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях очередной атаки РФ на Киевщину

Страна-террорист РФ в ночь на четверг, 15 мая, атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки БпЛА есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Полиция Киевщины документирует последствия вражеской атаки в столичном регионе. Сегодня, 15 мая, оккупанты в очередной раз осуществили обстрел Киевской области, в Фастовском районе повреждены два дома и забор", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Вышгородском районе произошел пожар недостроенного частного дома. Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью и утром 15 мая захватчики в очередной раз запустили более сотни БПЛА.

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