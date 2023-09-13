Ей нужна броня: в Киеве на памятник княгине Ольге надели бронежилет. Фото

В Шевченковском районе Киева в среду, 13 сентября, неизвестные надели на памятник княгине Ольге бронежилет. На нем можно увидеть надпись "Ей нужна броня".

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Кто это сделал и с какой целью пока неизвестно.

Так, в среду, 13 сентября, утром в центре Киева на Михайловской площади на памятник княгине Ольге надели бронежилет с надписью "Ей нужна броня".

Стоит добавить, что рядом также установлены монументы Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, но их в "броню" не одевали. В марте 2022 года памятник с помощью мешков с песком был защищен от возможного разрушения на фоне российского вторжения в Украину и ракетных обстрелов столицы.

Напомним, в Тбилиси (Грузия) открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого в декабре 2022 года расстреляли российские оккупанты. Последними словами военнопленного были "Слава Украине!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева на Софийской площади открыли фотовыставку "Воины света". Она посвящена защитникам и защитницам, отдавшим жизнь за Украину в боях с российскими оккупантами.

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