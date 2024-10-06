Дороги превратились в реки: в Киеве из-за ливня подтопило улицы в нескольких районах. Подробности, фото и видео

Киев в воскресенье, 6 октября, с ночи накрыл сильный дождь. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Осадки в регионе ожидаются до конца суток.

"Река возле Медгородка", – говорилось в подписи к видео.

На опубликованных в соцсетях записях можно увидеть, что в результате непогоды из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки. Проблемы с подтоплением наблюдались в нескольких районах Киева.

Крім того, у кількох ТРЦ столиці через сильну зливу не витримала ізоляція дахів, через що вода почала потрапляти прямо у магазини та приміщення.

Со своей стороны в КГГА добавили, что городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды.

"Впрочем, система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков. Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. И дежурят на местах возможных подтоплений. Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", – призвали в городских властях.

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 6 октября, умеренный, местами значительный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 5 октября, Киев оказался в условиях густого тумана, что повлекло за собой значительное усложнение ситуации на дорогах. Это, в свою очередь, привело к серии ДТП.

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