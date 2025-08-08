Депутат Киевсовета Витренко два месяца избегает встречи с ветеранами войны из Мунохраны: публикует о них откровенно дискриминационные посты. Видео

В столице ветераны и участники войны уже два месяца не могут попасть на прием к депутату Киевсовета от "Слуги народа" Андрею Витренко. Он периодически публикует откровенно дискриминационные посты о "Муниципальной охране" города, и поэтому украинцы захотели узнать, чем избраннику народа не угодила коммунальная организация.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной организации. Это не впервые, когда таким образом атакуют "муниципалов".

"Ветераны и участники войны за два месяца так и не смогли попасть к депутату Киевсовета от "Слуги народа" Андрею Витренко. Господин Витренко периодически забрасывает в информационное пространство посты и публикации о "Муниципальной охране" города Киева, которые носят откровенно дискредитационный характер. После очередной такой публикации мы решили выяснить, чем ему не угодила наша организация, которая, по нашему убеждению, выполняет важную функцию и в которой работают преимущественно ветераны войны и люди, которые получили ранения, защищая Украину", – говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальной организации, они начали искать возможность встретиться с депутатом Киевсовета два месяца назад. Звонили в его приемную в часы приема, пытались попасть на прием, однако "это оказался нешуточный квест".

Все обращения работников Муниципальной охраны разбивались о стену формальностей. Телефон в приемной либо молчал, либо сам "Витренко" был очень занят".

"Постоянные совещания, отказы, отсрочки. Нам обещали перезвонить и "забывали". И так два месяца подряд. Всегда находилась причина, чтобы не встречаться с теми, кто ежедневно стоит на страже безопасности города. При этом господин депутат без проблем находил возможность пообщаться с журналистами и в очередной раз облить грязью работников "Мунохороны", – добавили в пресс-службе.

Впоследствии, наконец, сотрудникам коммунальной организации все же посчастливилось записаться на прием в четверг, 8 августа. К депутату пришли пообщаться около 30 сотрудников "Мунохраны" – все ветераны.

"Не трусы, не уклонисты, а мужчины, которые прошли сквозь войну, ранения и реабилитацию, а затем – несмотря на все – вернулись к гражданской жизни, чтобы дальше служить своей общине. Но когда мы пришли в его приемную, оказалось, что приема... снова не будет. Господин Витренко спрятался. Хотя встречи с ним ждали не только мы, но и председатели ОСМД, другие жители его округа. Теперь нам пообещали встречу во вторник. Очень хочется надеяться, что депутат наберется наконец смелости и выполнит свой депутатский долг. Но по предыдущему опыту – не очень верим в то, что эта встреча таки состоится. Ведь господин Витренко – очень занятой человек. Он и заместитель министра, и руководитель фракции "Слуга народа" в Киевсовете, и председатель бюджетной комиссии", – добавили в КО.

В Муниципальной охране подчеркнули, в следующий раз они собираются прийти к Витренко не сами, а вместе с представителями СМИ. Журналисты будут иметь возможность лично убедиться, как депутат Киевсовета справляется со своими обязанностями.

"Хотя понимаем: смотреть в глаза людям, которых поливал грязью, гораздо сложнее, чем в комфортных условиях на камеру "своим" журналистам дискредитировать весь коллектив и его репутацию пустословными заявлениями. Господин Витренко, хватит убегать от громады, которой вы как "слуга" должны были бы служить, а не поливать грязью. Не бойтесь посмотреть киевлянам в глаза. Такая возможность будет во вторник", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, информация о деятельности киевских "муниципалов", распространяемая в медиа, является ложной, манипулятивной и имеет целью подорвать доверие к коллективу.

