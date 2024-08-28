Что будет с обучением и обеспечением школ электроэнергией: в КГВА рассказали о важных решениях накануне 1 сентября

Совет обороны Киева принял решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная. Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения их образования независимыми источниками питания электроэнергией.

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Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. Отдельно рассмотрены вопросы организации ежедневного контроля и мониторинга учебных заведений со стороны правоохранителей.

По его словам, на заседании был рассмотрен вопрос форм и форматов образовательного процесса в учебных заведениях города Киева в новом учебном году. Было принято решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма. Но в отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные законодательством Украины. Обязательно при очной форме обучения должно быть гарантировано наличие укрытий.

"Учитывая общегосударственную ситуацию в энергетической сфере, Совет обороны поднял вопрос об обеспечении всех учебных заведений независимыми источниками питания электроэнергией для обеспечения непрерывного и качественного образовательного процесса", – добавил Попко.

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