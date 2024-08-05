Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 августа

В Киеве и Киевской области в понедельник, 5 июля, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 5 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 22-27°С, в Киеве 24-26°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +24°С…+26°С; Мироновка +24°С…+26°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +24°С…+26°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024 года стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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