Балистический удар по Киеву 25 июня: в ВС ВСУ показали, как российские ракеты сбивали над столицей. Видео

Страна-террорист РФ в четверг, 25 июня, нанесла очередной удар по Киеву баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские силы, с помощью которых Россия пыталась атаковать мирный город.

Видео дня

Видео было опубликовано пресс-службой Командования Воздушных Сил ВСУ на странице в социальной сети Facebook. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Боевая операция по уничтожению вражеских баллистических ракет вечером 25 июня 2026 года. Одно небо, общая защита!", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как защитники украинского неба отражают российскую террористическую атаку, уничтожая баллистические ракеты РФ.

Стоит добавить, что в комментариях к публикации украинцы с благодарностью отреагировали на работу сил ПВО.

"Спасибо за Небо Украины. Так держать и держитесь", "Видели вчера, зрелище такое. Спасибо за защиту", "Спасибо, ребята, сколько жизней спасли".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в четверг, 25 июня, в Киеве прогремели взрывы. Враг попытался атаковать столицу баллистическими ракетами; из-за этого возник пожар. Пострадали как минимум двое гражданских лиц.

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