Хозяева хотели усыпить кота, который вернулся домой

В сети стала популярной история кота Тоби из Северной Каролины, который преодолел 20 км, чтобы вернуться к своим хозяевам.

Известно, что люди, с которыми жил Тоби, решили от него избавиться, и отвезли подальше от дома. Поэтому когда кот вернулся, ему не очень обрадовались. Хозяева сразу же отнесли его в приют для животных и попросили усыпить.

Однако в приюте этого делать не стали и связались с обществом по предотвращению жестокого обращения с животными округа Вейк Северной Каролины. Те забрали Тоби и нашли ему новую семью.

Теперь кот живет в доме с новыми хозяевами и еще одним котом. Он отдыхает среди уютных подушек и спит в своей кроватке.