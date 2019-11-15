ПОРЄБРІК: президент Бразилії повчив Путіна позувати

Президент Бразилії Жаір Болсонару змусив главу РФ Володимира Путіна позувати для ЗМІ.

Курйозний епізод стався в латиноамериканській країні в рамках саміту БРІКС. Відео опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

На кадрах видно, як бразильський лідер, не відпускаючи руку Путіна, змусив його дозволити зробити фотографії для всіх бажаючих.

Відзначимо, за даними західних ЗМІ, президент України Володимир Зеленський у своїй політичній кар'єрі бере приклад з Болсонару, який його нібито "надихає".

Як писав OBOZREVATEL, недавно Путіна висміяли через особисте життя, порівнявши його з Зеленським, Трампом і Макроном, у яких "немає проблем".

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