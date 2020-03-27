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28 березня • оновлено в 00:29
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Зеленський заявив, що українців, які повернулися з епіцентрів COVID-19, відправлять на обсервацію

2.7т
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Президент України Володимир Зеленський розкритикував громадян, які поїхали за кордон на відпочинок після оголошення карантину через коронавірусу.

Людей, яких повернуть із країн із численними випадками захворювання, влада буде відправляти в обсервації, інфраструктура яких поки готується.

Відповідні заяву глава країни зробив після зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" в п'ятницю, 27 березня, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Він підкреслив, що влада дала час для всіх людей, які хотіли повернутися в Україну. "Будь ласка, до 17 березня, поверніться додому! Тому що потім будуть санкції. Ми повинні зберегти здоров'я всіх українців, але тут живуть мільйони! Зараз яке число? 27-е", – сказав президент.

Він зазначив, що незважаючи на припинення авіасполучення вантажні перевезення, спецрейси, дипломатичні та інші важливі поїздки будуть пропускати на кордоні.

"Що стосується всіх інших громадян, які не послухалися... Багато людей, ви знаєте, як я звернувся до українців... вони в ці дні тільки туди полетіли відпочивати. Це ж не нормальна ситуація! Ми повинні це розуміти", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський на брифінгу з журналістами

Володимир Зеленський на брифінгу з журналістами

Президент додав, що влада працює над поверненням українців, до МЗС потупили заявки від близько 17 тисяч громадян.

"Ми їх повернемо. Але вони повинні знати, що нам потрібно хоча б кілька днів, щоб підготувати повністю інфраструктуру обсервацій", – пояснив Зеленський.

За його словами, всіх людей, які повернуться з епіцентрів пандемії, повинні перевірити на коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, у деяких пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною в п'ятницю, 27 березня, вишикувалися величезні черги українців-заробітчан. Натовпи людей зняли повітря.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
українці за кордоном Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
карантин вірус видео хвороба
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