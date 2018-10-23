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Популярний європейський лоукостер оголосив новий рейс із Києва

1.4тЧитати матеріал російською

Італійський лоукостер Ernest Airlines після введення нових рейсів у Рим та Мілан оголосив новий рейс Київ — Генуя.

Як наголошується у повідомленні Міжнародного аеропорту "Київ" у Facebook, рейс планують відкрити в березні 2019 року.

Популярний європейський лоукостер оголосив новий рейс із Києва

Фото: 34travel.me

Генуя — портове місто на півночі Італії, розташоване на Лігурійському узбережжі. Аеропорт Генуї, також відомий як Міжнародний аеропорт імені Христофора Колумба, побудований на штучному острові за 6 км від центру міста.

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Молода авіакомпанія Ernest Airlines виконала свій перший рейс із України 20 жовтня 2017 року, і за час роботи на українському ринку лоукостер уже двічі збільшував кількість рейсів.

Загалом нині Ernest Airlines літає зі Львова у Мілан (Бергамо та Мальпенса), Рим (Фьюмічіно), Неаполь і Венецію. З аеропорту Київ ім. Сікорського — у Рим (Фьюмічіно), Мілан (Бергамо), Мілан (Фьюмічіно), Неаполь і Болонью. При цьому авіакомпанія уже була помічена в скандалах з масовою відміною рейсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний лоукостер ввів нові обмеження для пасажирів.

Місце
Україна
Об'єкти
авіабілетилоукостиПодорожі Європоюподорожітуризм
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