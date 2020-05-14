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14 травня • оновлено в 17:30
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Єврокомісія оголосила про нові правила авіаперельотів: що буде тепер

14.2т
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Туристи в Європі після відновлення авіасполучення в регіоні будуть зобов'язані дотримуватися маскового режиму та подорожувати без великого багажу.

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Такі рекомендації оприлюднила Європейська комісія, передає Reuters. Вони необхідні для того, щоб люди знову могли безпечно пересуватися Європою, а туризм і авіаперельоти поновилися після коронавірусного локдауну.

Авіаперельоти

Авіаперельоти

Зокрема, у пропозиціях Єврокомісії наголошується, що авіакомпанії та аеропорти повинні наполягати на тому, щоб пасажири носили маски, а реєстрація на посадку, здавання та отримання багажу були реорганізовані. Мета нових правил – уникнути скупчення людей.

Крім того, йдеться й про зведення багажу та руху в салоні літака до мінімуму, щоб зменшити контакт пасажирів із персоналом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше низка країн ЄС попередила, що через пандемію коронавірусу в світі авіакомпанії суттєво посилять правила пасажирських авіаперевезень. Наприклад, пасажирів зобов'яжуть бути в масці, в аеропортах вимагатимуть дотримуватися дистанції, а також введуть вибірковий контроль температури перед посадкою. Крім того, деякі країни хочуть дозволити авіасполучення тільки з тими державами, де немає коронавірусу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус авіаперельоти
Тег
Європейська Комісія
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