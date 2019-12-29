Українські хакери зламали більше 20 000 cерверів по всьому світу

Кіберполіція викрила хакерів, які зламали більше 20 тисяч серверів по всьому світу. Угруповання працювало з 2014 року і займалося продажем доступів до віддалених серверів.

Троє українців і один іноземець були відомими учасниками хакерських форумів і здійснювали замовлення по злому віддалених серверів, розташованих на території України, Європи і США. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Відомо, що хакери здійснювали bruteforce-атаки на приватні підприємства і окремих осіб. Для атак використовували спеціалізоване програмне забезпечення, яке експлуатувало уразливості серверів на базі ОС Windows.

Частину серверів вони також використовували в своїх цілях: створення бот-нетів для майнінгу, DDOS-атак, встановлення програмних командних центрів для вірусів типу "stealer", перетворення їх в інструменти для проведення brute-force атак на нові мережеві вузли.

Кіберполіція викрила хакерів psm7.com

Крім того, частину "зламаних" серверів збували іншим хакерам, які використовували придбану інформацію для своїх цілей: вимагання під приводом шифрування даних, списання грошей з банківських карток, майнінгу тощо.

Таким чином їм вдалося втручатися в комп'ютерні мережі громадян різних країн: України, Росії, США, Франції, Китаю, Болгарії, Індії, Бразилії, Малайзії і країн північної Європи.

Злочинні доходи хакери отримували на крипто- і електронні гаманці. Так, на декількох з їх електронних гаманців виявлено майже 80 тисяч доларів.

У поліції зазначили, що для координації дій всіх членів міжнародного хакерського угруповання спілкування і зв'язок між ними відбувався через приховані месенджери.

За результатами експертиз комп'ютерної техніки одному з учасників угруповання вже оголошено про підозру. Вирішується питання про оголошення підозри іншим учасникам злочинної групи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність кіберзлочинців, що викрадали гроші з рахунків платіжних систем Європи та США. Хакерів затримали в Черкасах.

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