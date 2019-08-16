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Випав сніг із пластиком: вчені забили тривогу через масштабну екологічну катастрофу

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На Північному полюсі разом зі снігом випадають мікроскопічні частинки сміття – пластика, гуми та скловолокна.

До такого висновку прийшли вчені з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині і швейцарського Інституту дослідження снігу та лавин, пише "ВВС-Україна" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як виявилося, концентрація сміття в снігу сягає 10 тисяч частинок на літр.

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Це означає, що навіть приїхавши в Арктику, одну з небагатьох незабруднених частин світу, людина буде вдихати мікопластік разом із повітрям. Такий вплив на внутрішні органи людини поки не вивчено.

Відзначається, що зразки снігу вчені зібрали на архіпелазі Свальбард. У лабораторії дослідники встановили, що багато частинок сміття мали цілком природне походження. Це були, наприклад, фрагменти рослинної целюлози або тваринного хутра. Водночас у снігу знайшли і фрагменти гумових шин, лаку, фарби і синтетичних тканин.

Ілюстрація. Північний полюс

Ілюстрація. Північний полюс

Arctic Kingdom

"Ми очікували виявити якесь забруднення, але така кількість мікропластика нас шокувала", – розповіла лідер експедиції, професор Мелані Бергманн.

"Очевидно, що більша частина мікропластика в снігу потрапила туди з повітря", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчені розробили технологію, яка дозволить переробляти пластик прямо в океані за допомогою спеціальних пристроїв, які будуть прискорювати його розпад на воду і СО2.

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Тема
Дослідження вчених
Теги
Екологія видео
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