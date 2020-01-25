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25 січня • оновлено в 11:28
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До Землі мчить величезний астероїд: в NASA назвали дату

2.1т
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До Землі летить гігантський астероїд, який максимально близько виявиться в суботу, 15 лютого.

Як повідомляють вчені NASA, діаметр потенційно небезпечного астероїда 163373 становить 440-990 метрів, передають РІА Новини.

Космічне тіло наблизиться на мінімальну відстань до Землі, яке буде в 15 разів більше дистанції від планети до Місяця.

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До Землі мчить величезний астероїд

До Землі мчить величезний астероїд

delo.ua

Астероїд відкрили 23 жовтня 1995 року. Він відноситься до групи "Аполлонів": траєкторія польоту тіла перетинається з орбітою Землі. Наступного разу астероїд пролетить поряд із Землею в 2075 році.

Як писав OBOZREVATEL раніше, астрономи з США розкрили загадкову поведінку потенційно небезпечного для Землі астероїда під назвою Бенну, який постійно викидає частинки своєї речовини в космос.

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Автор
Карина Бондаренко
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На каклов упадёт.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Драго Кувалда, свинарник твой развалит. Будешь свинья без роду-племени!
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