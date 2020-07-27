Вчені з'ясували, чому чоловіки рідше носять маски

Нехтування чоловіків масками спостерігається переважно в країнах, де носіння маски не є обов'язковим. Фото: Pixabay

Вчені з'ясували, що чоловіки частіше за жінок відмовляються носити маски та захисний одяг. Так, багато хто з них вважає це ганебним і ознакою слабкості.

Дослідження провели вчені з університетів Міддлекса і Берклі, повідомляє ВВС.

Як з'ясували вчені, зневага чоловіків до масок спостерігається переважно в країнах, де носіння маски не є обов'язковим.

Учасникам дослідження пропонувалося відповісти, чи носять вони маски в громадських місцях або коли перетинаються з іншими людьми. При цьому жінки вдвічі частіше за чоловіків відповідали, що вдягають маску за межами свого дому.

Дослідження показують, що чоловіки більш безтурботні, ніж жінки Фото: Pixabay

Христина Граверт, вчений-біхевіорист з Університету Копенгагена, в свою чергу, нагадує: численні дослідження показали, що чоловіки більш безтурботні, ніж жінки. У реальному житті схожа ситуація. Наприклад, премію Дарвіна, якою "відзначають" абсурдні смерті, в період з 1995 по 2014 роки в 90% випадків "вигравали" чоловіки.

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вдягати маски в приміщеннях та тоді, коли соціальне дистанціювання є неможливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові продавця газетного кіоску судили через неправильно вдягнену маску і відсутність рукавичок на руках.