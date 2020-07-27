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Вчені з'ясували, чому чоловіки рідше носять маски

Аліна Мельник
наука
1,1 т.
Нехтування чоловіків масками спостерігається переважно в країнах, де носіння маски не є обов'язковим

Нехтування чоловіків масками спостерігається переважно в країнах, де носіння маски не є обов'язковим. Фото: Pixabay

Вчені з'ясували, що чоловіки частіше за жінок відмовляються носити маски та захисний одяг. Так, багато хто з них вважає це ганебним і ознакою слабкості.

Дослідження провели вчені з університетів Міддлекса і Берклі, повідомляє ВВС.

Як з'ясували вчені, зневага чоловіків до масок спостерігається переважно в країнах, де носіння маски не є обов'язковим.

Учасникам дослідження пропонувалося відповісти, чи носять вони маски в громадських місцях або коли перетинаються з іншими людьми. При цьому жінки вдвічі частіше за чоловіків відповідали, що вдягають маску за межами свого дому.

Дослідження показують, що чоловіки більш безтурботні, ніж жінки

Дослідження показують, що чоловіки більш безтурботні, ніж жінки Фото: Pixabay

Христина Граверт, вчений-біхевіорист з Університету Копенгагена, в свою чергу, нагадує: численні дослідження показали, що чоловіки більш безтурботні, ніж жінки. У реальному житті схожа ситуація. Наприклад, премію Дарвіна, якою "відзначають" абсурдні смерті, в період з 1995 по 2014 роки в 90% випадків "вигравали" чоловіки.

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вдягати маски в приміщеннях та тоді, коли соціальне дистанціювання є неможливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові продавця газетного кіоску судили через неправильно вдягнену маску і відсутність рукавичок на руках.

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