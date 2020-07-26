У мене вiдраза до Усика та Ломаченка, – чемпіон України з карате Горуна

Шестиразовий чемпіон України з карате і призер чемпіонатів Європи та світу Станіслав Горуна зізнався, що відчуває відразу до українських боксерiв Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх громадянську позицію.

За словами Горуна, рік тому він хотів потренуватися як з одним, так і з іншим. У нього були спроби навіть організувати спільні заняття. Але після їх слів про політику, все змінилося.

"Така публічна позиція мене взагалі відвернула, що від Усика, що від Ломаченка. В силу останніх подій у мене є до них особиста вiдраза. Не як до спортсменів, а як до людей. Те, що вони класні боксери ніхто не сперечається, але те, що у них якийсь туман в голові, – це факт. І тут питання: це їх задум, або вони просто жертви російської пропаганди?" – заявив Горуна в ефірі Youtube-каналу "Сила спорту".

Титулований каратист спробував пояснити ситуацію з боксерами.

"Як я це бачу: вони виключно спортсмени, при цьому топового рівня. Це означає, що вони більшу частину свого дня, уваги і енергії віддають спортзалу і тренажерам. А це значить, що вони крім спорту не сильно обізнані і розвинені, і у них не сформовані позиції щодо багатьох речей. Вони зациклені на спорті. Вони добре знають свою справу, але в тому, що поза залом, вони слабо розбираються і слабо усвідомлюють те, що говорять", – підсумував Горуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 травня Усика і Ломаченка внесли в базу "Миротворець" за "участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країни-агресора) і маніпуляції суспільно значущою інформацією".