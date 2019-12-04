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4 грудня • оновлено в 16:37
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"Важко боротися": Шевченко розповів про проблеми зі здоров'ям

2.3т
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Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про проблеми з коліном, які турбували його за часів кар'єри футболіста.

"Ґрунтуючись на своєму власному досвіді, можу сказати, що в процесі моєї кар'єри колінний суглоб зазнавав певних травм. У мене було декілька операцій. Колінний суглоб постійно піддається деформації, тому спорт позначається дуже сильно", – цитує Шевченка агентство "Футбол24".

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

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Він також згадав про те, що й після завершення професійної кар'єри йому довелося довгий час лікуватися.

"Уже після закінчення кар'єри футболіста в суглобі почалися запалення, з'явилися болі. З цим було важко боротися", – додав головний тренер збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко розповів про свої плани після закінчення роботи зі збірною України.

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Тема
здоров'я
Особа
Андрій Шевченко
Місце
Україна Київ
Тег
Збірна України з футболу
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