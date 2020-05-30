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30 травня • оновлено в 12:54
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В "Карпатах" виявлений COVID-19: матч 24-го туру скасований

  • 18 березня УПЛ була призупинена за дев'ять турів до закінчення сезону. У Кубку України залишилося провести півфінальні поєдинки та фінал

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  • "Карпати" з 14 очками замикають турнірну таблицю (12 місце). "Маріуполь" йде 8-м (25 очок)

5.3т
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У львівському футбольному клубі "Карпати" зафіксовано зараження на коронавірус.

"Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських "Карпат". Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні. Керівництво УАФ та УПЛ було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікуємо, що невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу "Карпати" – "Маріуполь". ФК "Карпати" запевняє, що надасть усю необхідну допомогу членам команди та працівникам клубу заради непоширення COVID-19. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування", – сказано в заяві клубу.

Журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас повідомив, що матч 24-го туру УПЛ "Карпати" – "Маріуполь", який був запланований на розпочатися 31 травня о 14.00, не відбудеться.

Раніше глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що в разі виявлення коронавiрусу у гравця тур не буде зупинений, а команди не підуть на карантин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Тег
ФК Карпати
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Коронавірус. Найважливіше

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