30 травня Міністерство охорони здоров'я України дало дозвіл на проведення матчів Favbet Ліги (УПЛ) та Кубку України без глядачів

18 березня УПЛ була призупинена за дев'ять турів до закінчення сезону. У Кубку України залишилося провести півфінальні поєдинки та фінал

У львівському футбольному клубі "Карпати" зафіксовано зараження на коронавірус.

"Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських "Карпат". Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні. Керівництво УАФ та УПЛ було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікуємо, що невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу "Карпати" – "Маріуполь". ФК "Карпати" запевняє, що надасть усю необхідну допомогу членам команди та працівникам клубу заради непоширення COVID-19. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування", – сказано в заяві клубу.

Журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас повідомив, що матч 24-го туру УПЛ "Карпати" – "Маріуполь", який був запланований на розпочатися 31 травня о 14.00, не відбудеться.

Матч Карпати - Маріуполь НЕ состоится. У таборі львів'ян зафіксовано інфікування коронавірусом. Гравця сказали не пріїздіті сегодня на Тренування и скасувалі підготовку до гри. Автобус Маріуполя Вже розвернувся зі свого шляху на Львів. - Igor Burbas (@iburbas) May 30, 2020

Раніше глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що в разі виявлення коронавiрусу у гравця тур не буде зупинений, а команди не підуть на карантин.

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