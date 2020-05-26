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26 травня • оновлено в 17:23
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МОЗ схвалив відновлення УПЛ: названа дата

1.6т
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Президент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрій Павелко заявив, що Міністерство охорони здоров'я країни дозволило відновити матчі УПЛ і Кубка України з 30 травня.

"Великий футбол повертається в Україну! Тільки що спілкувався з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, який підтвердив, що Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення матчів УПЛ і Кубка України, починаючи з 30 травня", – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

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КП

Він закликав членів Виконкому УАФ підтримати це рішення і затвердити календар змагань.

"Прошу членів Виконкому Української асоціації футболу підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня і затвердити календар змагань. Нових перемог українському футболу!" – додав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як будуть проходити матчі УПЛ після карантину.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
ФФУ Прем'єр-ліга України
Особи
Андрій Павелко Максим Степанов
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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