Прийнято офіційне рішення з футболу в Україні

Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо призупинення всіх змагань на території країни.

ФК Динамо

"Виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА — призупинити проведення всіх змагань", - йдеться в офіційній заяві пресслужби УАФ.

Будуть зупинені УПЛ, Кубок України, U-21 і U-19 УПЛ, ПФЛ, вища ліга чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліга, Кубок України з футзалу, ДЮФЛ, футзальні дитячо-юнацькі змагання і змагання серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, всіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

Раніше Андрій Павелко повідомив, що українська Прем'єр-ліга (УПЛ) буде припинена на невизначений термін через пандемію коронавiрусу.

Нагадаємо, що УЄФА прийняв остаточне рішення про перенесення фінальної частини Євро-2020 через пандемію коронавiрусу. Згідно з вердиктом, чемпіонат Європи відбудеться влітку 2021 року.

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