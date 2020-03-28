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28 березня • оновлено в 20:21
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Шевченко сказав, що не можна робити пiд час коронавірусу, згадавши Чорнобиль

3.4т
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений, що в ситуації з пандемією коронавируса всім необхідно строго виконувати всі приписи влади і дотримуватися карантину.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

"Я прожив момент, дуже схожий на цей, коли трапилася аварія на Чорнобильській АЕС. Тоді мені було дев'ять років. Ми повинні уникати дурної поведінки. Ніхто з нас не може бути впевнений, що не заразився вірусом. Ми не повинні виходити на вулицю, ми повинні думати не тільки про себе, а й про тих людей, для яких інфекція стане великою проблемою", – сказав Шевченко в інтерв'ю Sky Sport Italia.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко, який закритий на карантин в Лондоні, нещодавно розповів про своє ставлення до пандемії коронавiрусу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на коронавірус заразився друг Шевченка і легендарний у минулому футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Шевченко
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