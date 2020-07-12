Футболіста "Динамо" вигнали з команди за бійку з одноклубником, – ЗМІ
2 серпня 2019 року люксембуржський нападник Жерсон Родрігес підписав п'ятирічний контракт з "Динамо"
16 грудня футболіст був переведений до дублюючого складу після приїзду на тренування з запахом перегару
"Динамо" до 26 липня відправило Жерсона в оренду в турецький "Анкарагюджю"
3 липня Родрігеса оштрафували за неспортивну поведінку в матчі турецької Суперліги проти "Трабзонспора"
Жерсона Родрігеса вигнали з Анкарагюджю.
Турецький клуб "Анкарагюджю" в односторонньому порядку прийняв рішення розірвати контракт з нападаючим "Динамо" Жерсоном Родрігеш, повідомляє Fanatik.
Причиною конфлікту за інформацією Futbol Arena, став напад 25-річного футболіста збірної Люксембургу на капітана "Анкарагюджю" Анте Кулушич.
Футболіста "Динамо" вигнали з команди за бійку з одноклубником, – ЗМІ twitter.com/futbolarena
Після одного з командних сніданків Кулушич зробив попередження Родрігесу за те, що той вийшов окремо від команди. Це розлютило Жерсона, він вилаявся і вдарив свого товариша по команді по обличчю.
Потерпілий Анте Кулушич twitter.com/futbolarena
Як повідомляв OBOZREVATEL, через це інциденту Родрігес був виключений із заявки команди на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая".