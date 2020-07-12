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Футболіста "Динамо" вигнали з команди за бійку з одноклубником, – ЗМІ

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,5 т.

2 серпня 2019 року люксембуржський нападник Жерсон Родрігес підписав п'ятирічний контракт з "Динамо"

16 грудня футболіст був переведений до дублюючого складу після приїзду на тренування з запахом перегару

"Динамо" до 26 липня відправило Жерсона в оренду в турецький "Анкарагюджю"

3 липня Родрігеса оштрафували за неспортивну поведінку в матчі турецької Суперліги проти "Трабзонспора"

Жерсон Родрігес

Жерсона Родрігеса вигнали з Анкарагюджю.

Турецький клуб "Анкарагюджю" в односторонньому порядку прийняв рішення розірвати контракт з нападаючим "Динамо" Жерсоном Родрігеш, повідомляє Fanatik.

Причиною конфлікту за інформацією Futbol Arena, став напад 25-річного футболіста збірної Люксембургу на капітана "Анкарагюджю" Анте Кулушич.

Футболіста "Динамо" вигнали з команди за бійку з одноклубником, – ЗМІ

Футболіста "Динамо" вигнали з команди за бійку з одноклубником, – ЗМІ twitter.com/futbolarena

Після одного з командних сніданків Кулушич зробив попередження Родрігесу за те, що той вийшов окремо від команди. Це розлютило Жерсона, він вилаявся і вдарив свого товариша по команді по обличчю.

Потерпілий Анте Кулушич

Потерпілий Анте Кулушич twitter.com/futbolarena

Як повідомляв OBOZREVATEL, через це інциденту Родрігес був виключений із заявки команди на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая".

Туреччиначемпіонат ТуреччиниЖерсон Родрігес
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