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30 січня • оновлено в 20:49
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"Динамо" позбулося скандального легіонера

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Люксембурзький легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес продовжить кар'єру в турецькому "Анкарагюджю".

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

ФК Динамо

Як повідомляє FC Dynamo Nation, орендна угода розрахована до кінця сезону. Офіційно про трансфер оголосять найближчим часом. 24-річний футболіст вже знаходиться в Анкарі, де йому залишилося пройти медогляд.

Раніше Родрігес мав перейти в японський клуб, але сторони не домовилися.

Київському "Динамо" легіонер обійшовся в 2 мільйони євро. За час виступів за команду він з'являвся на полі в 12 матчах, зумівши відзначитися двома забитими голами. Жерсон не полетів на перші збори команди в Белек.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, проблеми Жерсона Родрігеса в столичному клубі почалися через регулярного порушення режиму і небажання належним чином виконувати свої професійні обов'язки.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансфери
Особа
Жерсон Родрігес
Тег
ФК Динамо Київ
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