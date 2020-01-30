"Динамо" позбулося скандального легіонера

Люксембурзький легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес продовжить кар'єру в турецькому "Анкарагюджю".

Жерсон Родрігес ФК Динамо

Як повідомляє FC Dynamo Nation, орендна угода розрахована до кінця сезону. Офіційно про трансфер оголосять найближчим часом. 24-річний футболіст вже знаходиться в Анкарі, де йому залишилося пройти медогляд.

Раніше Родрігес мав перейти в японський клуб, але сторони не домовилися.

Київському "Динамо" легіонер обійшовся в 2 мільйони євро. За час виступів за команду він з'являвся на полі в 12 матчах, зумівши відзначитися двома забитими голами. Жерсон не полетів на перші збори команди в Белек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проблеми Жерсона Родрігеса в столичному клубі почалися через регулярного порушення режиму і небажання належним чином виконувати свої професійні обов'язки.

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