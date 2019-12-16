Зоряного легіонера Динамо вигнали з основного складу: названа причина

Нападаючий збірної Люксембургу та київського "Динамо" Жерсон Родрігес переведений до дублюючого складу після приїзду на тренування із запахом перегару.

Як повідомляє Telegram-канал "Записки динамівця", Родрігес вже не вперше порушує режим подібним чином. Крім того, керівництво столичного клубу прийняло рішення виставити люксембуржця на трансфер.

Жерсон Родрігес Football.ua

Нагадаємо, що склад "Динамо" футболіст поповнив перед першим матчем із "Брюгге" у кваліфікації Ліги чемпіонів, коли командою керував Олександр Хацкевич. На його рахунку 8 поєдинків у чемпіонаті України та 2 забитих м'ячі. Востаннє він з'являвся на полі у грі проти "Шахтаря" 10 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Ігоря та Григорія Суркісів Рахміль Суркіс розкритикував головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка.

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